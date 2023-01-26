أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ لها ، عن وضعها على ذمة مستعملي الطريق السيارة الشارات الآلية مجانا وبصفة استثنائية وذلك تحسبا لما يمكن أن يطرأ من اضطراب على حركة العبور بمحطات الاستخلاص خلال فترة الاضراب المعلن يومي 30 و31 جانفي 2023

وأوضحت أنه يتم بموجب ذلك خلاص معلوم الشحن فقط وذلك بداية من اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بجميع نقاط البيع







