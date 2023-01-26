وضع الشارات الآلية مجانا على ذمة مستعملي الطريق السيارة  خلال فترة الاضراب يومي 30 و31 جانفي 2023

وضع الشارات الآلية مجانا على ذمة مستعملي الطريق السيارة  خلال فترة الاضراب يومي 30 و31 جانفي 2023

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ لها ، عن وضعها على ذمة مستعملي الطريق السيارة الشارات الآلية مجانا وبصفة استثنائية وذلك تحسبا لما يمكن أن يطرأ من اضطراب على حركة العبور بمحطات الاستخلاص خلال فترة الاضراب المعلن يومي 30 و31 جانفي 2023
وأوضحت أنه يتم بموجب ذلك خلاص معلوم الشحن فقط وذلك بداية من اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بجميع نقاط البيع



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