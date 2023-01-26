وزير الدفاع يبحث مع سفير إسبانيا بتونس سبل دعم التعاون العسكري بين البلدين

وزير الدفاع يبحث مع سفير إسبانيا بتونس سبل دعم التعاون العسكري بين البلدين

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 17:53 قراءة: 0 د, 36 ث
      
مثّل دعم التعاون القائم في المجال العسكري بين تونس وإسبانيا، محور لقاء جرى اليوم الخميس، بين وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، وسفير إسبانيا بتونس الجديد، خافيير بويغ سورا.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي انتظم بمقر وزارة الدفاع، "العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين كما تطرّقا إلى السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون القائم في المجال العسكري".

وثمّن وزير الدفاع، بالمناسبة، "التعاون التونسي الاسباني في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات"، كما دعا إلى العمل على مزيد تطويره، بما يساهم في الإرتقاء بالقدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية، سواء في إطار التعاون الثنائي أو ضمن مجموعة 5 زائد 5 دفاع .

من جهته عبّر السفير الإسباني عن استعداد بلاده لدعم القوات المسلحة التونسية، خاصة في المجالات المذكورة.



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