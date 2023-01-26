وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع على اتفاقية تعاون مع نظيرتها الموريتانية

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم بمقرها بتونس، على اتفاقية تعاون مع نظيرتها الموريتانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد موريتاني من الوكالة الوطنية الموريتانية للبحث العلمي والابتكار يومي 25 و 26 جانفي الجاري.



وتهدف الاتفاقية، وفق بلاغ للوزارة، إلى إرساء تعاون ثنائي في مجال البحث والتجديد من خلال توظيف الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز القدرات.



يشار الى أن امضاء الاتفاقية أشرف عليه رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود الزواوي، وذلك بحضور المدير العام للبحث العلمي مراد بالأسود و المدير العام للتعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف والمدير العام للوكالة الوطنية الموريتانية للبحث العلمي أحمد المني و مدير العمليات العلمية محمد الأمبيريك.



وأدّى الوفد الموريتاني،زيارة إلى كلّ من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت.





