الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي يرتفع في سنة 2022 بنسبة بحوالي 7 بالمائة

سجل الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي، موفى ديسمبر 2022 زيادة بنسبة 8ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ليستقر في حدود 907 مليون دينار (م د).



وبلغت إيرادات الاستغلال البنكي نهاية ديسمبر المنقضي ، 808ر1 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 8ر15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق بيانات للبنك نشرتها بورصة الأوراق المالية بتونس على موقعها.



كما ارتفعت الأعباء التشغيلية للبنك الوطني الفلاحي ب189 م د، لتتحول من 711 م د، حتى 31 ديسمبر 2021، الى 900 م د في 31 ديسمبر 2022.



وشهدت إيداعات الحرفاء بين شهري ديسمبر 2021 و 2022 زيادة بنسبة 210ر1 مليار دينار، اي بتطور قدره 3ر12 بالمائة.



وبلغ قائم السندات التجارية 526ر190 مليون دينار بعد الاكتتاب الجديد في سندات الخزينة القابلة للتحويل والتي تمت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.



