الكاف: تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية بالجهة وإقبال على إقتناء البترول الازرق والغاز المسيل من أجل التدفئة

الكاف: تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية بالجهة وإقبال على إقتناء البترول الازرق والغاز المسيل من أجل التدفئة

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 15:02 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تهاطلت، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، كميات من الثلوج على بعض المناطق الجبلية بولاية الكاف شملت بالخصوص معتمديات ساقية سيدي يوسف، والطويرف، والكاف، ما تسبب في انخفاض حاد في درجات الحرارة، ودفع بالمواطنين إلى الاسراع باقتناء مادة البترول الازرق المعدة للتدفئة والذي تم توفيرها بالكميات المطلوبة في محطات بيع الوقود منذ مدة، بحسب المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وأكد القاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مادتي البترول الأزرق والغاز المسيل متوفرتان في الجهة وتتابع الإدارة الجهوية للتجارة نسق التزود بهما عن كثب للتدخل عند الحاجة من أجل تزويد المناطق التي يمكن أن تششهد نقصا خاصة لمادة الغاز المسيل الذي يأتي جزء كبير منه من القطر الجزائري، على حدّ قوله.
من جانبهم، أكد بعض المواطنين أصيلي ساقية سيدي يوسف، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الثلوج غطّت قمم الجبال وحتى بعض الأراضي المنبسطة على فترات متباعدة، دون تعطيل لحركة المرور، كما عبّر أهالي مدينة الكاف عن استبشارهم بالثلوج التي غطت قمة جبل الدير بضواحي المدينة المرتفعة والتي تسببت الأمطار المتساقطة في ذوبانها في وقت لاحق.

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