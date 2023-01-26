قمة "داكار 2 تدعو الى التوجّه نحو السيادة الغذائية بالبلدان الافريقية

دعت قمة "داكار 2" بالسنغال حول الأمن الغذائي بافريقيا، الى ضرورة التوجّه نحو السيادة الغذائية بالبلدان الافريقية و القارة الأفريقية التي تتوفّر بها إمكانيات وموارد هامة سواء طبيعية أو بشرية وتقنية.



ويبقى ذلك مرتبطا بتطوير التعاون وضبط الخطط و إرساء الحوكة الضرورية للتصرف في الموارد المتوفّرة من جهة، و توفير الاستثمارات الداخلية والخارجية لإنجاح مشاريع تطوير نظم الإنتاج من جهة اخرى، وفق ما اكده رؤساء البدان الافريقيّة ورؤساء الحكومات والخبراء خلال ورشات العمل وعلى هامش أعمال الندوة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.



ومثل تونس في قمة داكار2 , التي نظمتها جمهورية السنغال بالتعاون مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية على مدى يومين 25 و 26 جانفي 2023، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في هذه التظاهرة.

وأشرف على افتتاح هذه القمة رئيس جمهورية السنغال بحضور عدد من رؤساء البدان الافريقيّة ورؤساء حكومات ووزراء الفلاحة كما حضرها رئيس جمهورية ايرلندا لإعلان انضمام بلاده لقائمة البلدان المساهمة في البنك الافريقي للتنمية.



وتأتي هذه القمة في ظل تبعات الأزمة الصحية وانعكاسات الحرب الاوكرانية الروسية على استقرار الامدادات والأسعار بالأسواق العالمية للمواد الغذائية خاصة الأساسية وأسواق الطاقة والمحروقات وتداعيات ذلك على اقتصاد البلدان الافريقية وأمنها الغذائي وتضاعف هذه التداعيات نتيجة للـتأثيرات المباشرة الملحوظة للتغيرات المناخية التي تشهدها افريقيا والعالم خلال الفترة الأخيرة .

واستعرض وزير الفلاحة، مميزات القطاع الفلاحي بتونس مبرزا التجارب والخبرات التي تم اكتسابها خاصة في مجال المعرفة الفلاحية على مستوى البحث والإرشاد والتكوين وفي مجال إرساء سلاسل القيمة بالعديد من المنظومات متطرقا الى البرامج التي تؤمنها مراكز التكوين الفلاحي بتونس في مختلف الاختصاصات لفائدة متكونين من عدة بلدان افريقية فضلا عن استعداد تونس الكامل لتطوير برامج التعاون بمشاركة القطاعين العام والخاص ، حسب بلاغ الوزارة.



وعبر الوزير خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها جمهورية موريتانيا رفقة وزير تربية الماشية الموريتاني، عن استعداد تونس تقديم الخبرات والمساهمة في التطوير المستدام لقطاع تربية الماشية بموريتانيا ولتطوير التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي بصفة عامة، حسب المصدر ذاته.

ومثلت هذه القمة مناسبة للاطلاع على ما اتخذته مختلف البلدان الافريقية من إجراءات للحدّ من تأثيرات الأزمة الغذائية وإعادة دفع القطاع الفلاحي وعلى برامج المنظمات والجهات المانحة لتمويل مشاريع تطوير استراتيجيات وبرامج البلدان الأفريقية للتعاون ولتعزيز أمنها الغذائي والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي العالمي.



