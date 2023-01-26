تونس تصادق على اتفاقية القرض بقيمة 200 مليون اورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج الإصلاحات

تونس تصادق على اتفاقية القرض بقيمة 200 مليون اورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج الإصلاحات

وزير الإقتصاد ووزيرة الخارجية الفرنسية ، يوقعان على إتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون أورو في 19 نوفمبر 2022
Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 10:53 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صادقت تونس على الحصول على 200 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في اطار القسط الثاني والأخير من مساهمة الأخيرة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وصدرت المصادقة في اطار المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2023 والامر الحكومي عدد 10 لسنة 2023 المنشوران بالرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2023.
وابرم القرض اتفاق القرض المذكور آنفا، بتونس يوم 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية وهو يتعلق بالقسط الثاني والأخير من المساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، يوم 19 نوفمبر 2022 التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .

وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية عديد المشاريع الاقتصادية في تونس وتقدم دعما للحكومة في اطار الإصلاحات علما وان الأخيرة تتطلع الى اقتراض 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال سنة 202، وفق البيانات المتصلة بميزانية الدولة للعام الجاري.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260612



En continu...

Toutes les news...
الخميس 26 جانفي 2023 | 4 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:40 15:16 12:39 07:26 05:56
Babnet
Babnet12° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-414°-714°-713°-714°-7
  • Avoirs en devises
    22432,8

  • (25 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,33875 DT        1$ =3,07299 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 jan)   446,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   