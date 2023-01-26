رجة أرضية بقوة 3ر4 درجة على سلم ريشتر شمال شرق الشابة من ولاية المهدية

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ليل أمس الأربعاء، رجّة أرضية بلغت قوتها 3ر4 درجة على سلم ريشتر شمال شرق مدينة الشابة من ولاية المهدية.



وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، أن هذه الرجّة سُجّلت على الساعة 22 و 52 دقيقة (بالتوقيت المحلي) وحُدّد مركزها وفق التحاليل الأولية بــ 33.35 درجة خط عرض وبــ 35.11 درجة خط طول شمال شرق مدينة الشابة.



