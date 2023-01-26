وزير الصحة يلتقي نظيره النيجري

التقى وزير الصحة علي المرابط مساء يوم الأربعاء بمقرّ الوزارة وزير الصحة لدولة النيجر عيدي إلياسو ميناسارا "Idi Illiassou Mainassara" الذّي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس.



وأبرز المرابط خلال اللّقاء مستوى علاقات التّعاون الصحّي بين الجمهورية التونسية ودولة النيجر في عدّة مجالات ومنها بالخصوص التّكوين والسياحة العلاجيّة، كما قدّم لنظيره النّيجري لمحة عن أهمّ الإستراتيجيّات الوطنيّة لمشروع تصنيع اللّقاحات وتحسين جودة الخدمات الصحّية والتحكّم في التقنيات الطبّية والجراحيّة المتطوّرة.



من جهته، عبّر وزير الصحّة لدولة النيجر عن إعجابه بالنّجاحات الطبّية التّونسيّة مؤكّدا أنّ تونس تبقى الوجهة الأولى للمرضى النّيجريين وأنّ التّعاون القائم بين الجانبين سيتواصل للاستفادة من التّجربة التّونسيّة خاصّة في قطاعات تصنيع الأدوية وطبّ وجراحة القلب والشرايين ورقمنة الصحّة.

ورافق وزير الصحة إثر ذلك نظيره من دولة النيجر إلى مركز العمليات الصحية الإستراتيجية Shoc Room بوزارة الصحة لاطلاعه على التجربة التونسية في مجال التنسيق العملياتي للصحة.









