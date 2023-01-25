"الكنام" يطلق حملة تحسيسية للتعريف بمنصته الالكترونية بـ23 مركز بـ18 ولاية (الناطق الرسمي)

أفاد المكلف بالاعلام والناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ايهاب بن سالم، اليوم الاربعاء، أن الصندوق أطلق منذ مطلع الاسبوع الجاري حملة تحسيسية للتعريف بالمنصة الالكترونية e-cnam بـ 28 معتمدية تابعة لـ 18 ولاية.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن ثلاث وحدات متنقلة تابعة للصندوق ستتوجه طيلة فترة الحملة التحسيسية من 23 جانفي الى 10 فيفري القادم الى 23 مركزا تابعين للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالولايات المعنية.

ولفت الى أن الحملة انطلقت بمركز التأمين على المرض بتونس 1 وستختتم يوم 10 فيفري بمراكز صفاقس الشرقية وتوزر.

وبيّن أن الفرق المتوجهة من الإدارة المركزية وبعض مراكز التأمين على المرض ستتولى الانتصاب بجانب المقرات لتأمين خدمات للمواطنين خاصة بالتعريف بالمنصة والتسجيل فيها.

وقدّم لمحة عن المنصة التي انطلقت منذ سنة 2021 في تقديم الخدمات منها تتبع الملفات المودعة لبطاقات استرجاع المصاريف وتتبع مطالب الادوية الخصوصية واستخراج الموافقة المسبقة للادوية للتوجه بها نحو مصحات الضمان الاجتماعي.

وأعلن أن الصندوق سيقوم في الاسبوع الجاري بإضافة خدمة متابعة السقف السنوي من طرف المنخرطين.

وذكر أن المنصة تشهد منذ اطلاقها الى اليوم انخراط 49 ألفا و 407 منخرط وهو رقم اعتبره المكلف بالاعلام دون المأمول معبرا عن أمله أن يتضاعف عدة مرات عبر الحملة التحسيسية.

وأشار الى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض يبلغ حوالي 3 ملايين.





