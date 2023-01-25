وزيرة الأسرة تقرر مضاعفة عدد أعوان التمريض بمؤسسات رعاية كبار السنّ ب 3 مرّات

قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، المضاعفة الفورية لعدد أعوان التمريض بمؤسسات رعاية كبار السنّ ب 3 مرّات، وذلك إثر زيارتها مساء اليوم الثلاثاء مؤسسة رعاية المسنين "المرحوم الصادق إدريس بقمرت".



وبينت الوزيرة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، أن هذا القرار يتنزل في إطار تلافي النقص الكبير المسجّل في عدد الممرضين الساهرين على تأمين الخدمات الصحيّة لفائدات المسنات والمسنين بدور الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة.



ودعت الوزيرة هياكل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى التعجيل بإتمام الإجراءات الضروريّة لتأمين حاجيات مؤسسات رعاية كبار السنّ من الممرضين بمختلف الولايات المعنيّة وفي أفضل الآجال.



كما تولت خلال هذه الزيارة مرفوقة برئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني، تسليم حافلة من الحجم الكبير اقتنتها الوزارة لفائدة كبار السن بمؤسسة رعاية المسنين "المرحوم الصادق إدريس" بقمرت.



وأفادت الوزيرة بأن هذه الحافلة تقدرقيمتها الماليّة بـ 250 ألف دينار، وتم اقتناؤها استجابة لطلب مقيمي ومقيمات هذا المركز وتكريسا لحقّهم في الترفيه والتنشيط وتعزيزا لانفتاحهم على محيطهم الخارجي قصد تحسين نوعية حياتهم.



وأكدت أن الشراكة الوثيقة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تعززت مؤخرا من خلال إمضاء اتفاقية شراكة لتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ وتقديم خدمات ذات جودة خلال السنوات 2023 - 2025، مبيّنة أنّه تمّ خصيص اعتمادات بحوالي 15 مليون دينار بعنوان سنة 2023 قصد تحسين ظروف عيش المقيمين بمؤسسات الرعاية والنهوض بالدور الاجتماعي للدولة في هذا المجال.









