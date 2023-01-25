رئيسة الحكومة تدعو الشركات البلجيكية إلى الإستثمار في تونس

دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الإربعاء، الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في تونس اعتبارا لما يوفره قانون المالية لسنة 2023 من امتيازات للمستثمرين الأجانب في قطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.



وأبرزت بودن، لدى استقبالها، الإربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة سفير بلجيكا الجديد بتونس، فرنسوا ديمون، توفر الخبرات من الكفاءات الشابّة التونسيّة. ودعت، بهذه المناسبة، إلى ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بخصوص الهجرة الدائرية.

كما حثت رئيسة الحكومة البلجيكيين على الإقبال على الوجهة السياحية التونسيّة، التّي تسعى إلى مزيد تطوير منتوجها السياحي بالتشجيع على بعث مشاريع سياحية بديلة ومستدامة في مجال السياحة الاستشفائية والسياحة الريفية علاوة على منتوجها التقليدي.



وعبر السفير البلجيكي، من جهته، عن استعداد بلاده مواصلة التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وحثّه للشركات البلجيكية على مزيد الاستثمار في تونس من أجل خلق مواطن شغل جديدة واستقطاب الكفاءات التونسية الشابة.

كما تناول اللقاء بحث سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وبلجيكا في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة بين الجامعات التونسية والبلجيكية والبنية التحتية وقطاع النسيج.



