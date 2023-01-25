صفاقس1-تشريعيّة: الإعلام بـ110 أنشطة دعائية منذ انطلاق الحملة ورصد 11 مخالفة انتخابية مع إحالة إحداها على النيابة العموميّة (المنسق الجهوي للهيئة الفرعية)

تم الإعلام لدى الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ب110 انشطة دعائية بالدوائر الإنتخابية السبع التابعة لها، وذلك منذ انطلاق الحملة الإنتخابية إلى غاية يوم 23 جانفي الجاري، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ناجح بلغيث، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف ، انه قد تم منذ انطلاق الحملة الإنتخابية إلى حد يوم 23 جانفي الجاري، متابعة 120 نشاطا دعائيا في السبع دوائر انتخابية التابعة لصفاقس1، بما فيها غير المعلنة، مشيرا إلى أنه قد تم رصد 11 مخالفة انتخابية بين الوسائط الإلكترونية والأنشطة الميدانية، تمت إحالة مخالفة واحدة منها على أنظار النيابة العموميّة، والتنبيه على كل المترشحين بالإنضباط لقواعد الحملة الإنتخابية.



يذكر ان 14 مترشحا بالسبع دوائر انتخابية التابعة لصفاقس 1، مروا لخوض غمار الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 29 جانفي الجاري ، وذلك من أجل الفوز بمقعد واحد في الدائرة المترشح عنها، من ضمن 7 مقاعد مخصصة لصفاقس1، بالمجلس النيابي القادم.



