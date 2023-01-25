صفاقس: حجز 1032 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى شركة للمواد الغذائية بالجملة

حجز فريق مراقبة اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بصفاقس، أوّل أمس الاثنين، 1032 لترا من الزيت النباتي المدعّم لدى شركة ناشطة في مجال تجارة المواد الغذائية بالجملة بصفاقس، وذلك في اطار البرنامج الرقابي للتصدي الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.



وأفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن صاحب الشركة قام بتخزين كمية الزيت المحجوزة والتي اقتناها منذ غرة جانفي الجاري ولم يزوّد بها حرفاءه رغم ندرة المادة المدعّمة وارتفاع طلبها بالسوق، مرتكبا بذلك جريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022.



وأضاف أنه بعد حجز كمية الزيت النباتي المدعم، تم فتح بحث وتحرير محضر في الغرض، في إنتظار إحالته على أنظار العدالة وإتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة ضخ المحجوز بالمسالك المنظمة ومصادرة قيمته.

وأشار إلى ان تنفيذ البرنامج الرقابي للتصدي الاحتكار والمضابة غير المشروعة يتنزل في إطار المتابعة اليومية لوضع التزويد وتكثيف المراقبة بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الحساسة التي تشهد بعض الضغوطات في التزويد والاسعار.



