منوبة :مديرو المدارس الابتدائية يقدمون استقالة جماعية على خلفية اقالة زميلهم بوادي الليل

افاد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سفيان الجعيدي مساء اليوم الأربعاء وكالة تونس افريقيا للانباء ان مديري المدارس الابتدائية بمنوبة امضوا اليوم استقالة جماعية على خلفية ما وصفوه بالهرسلة والمظالم التي يتعرضون لها ومن سحب إدارة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل على خلفية اجتهاده، في تبليط ساحة المدرسة مع متطوع.

وأضاف ان قرار الاستقالة يأتي بعداجتماع بالاتحاد الجهوي للشغل، ووقفة احتجاجية انتظمت صبيحة اليوم بالمندوبية الجهوية للتربية، عبر فيها مديرو المدارس الابتدائية عن رفضهم للأساليب المعتمدة في التعامل معهم في الوقت الذي يبذلون فيه مجهودات مضاعفة لتهيئة المدارس التي تفتقر لميزانية خاصة ولا يخصص له غير اعتماد ضعيف وفق تقديرهم .

وافاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بانه تم تقديم الاستقالة الى المندوبة الجهوية للتربية حبث تمت المطالبة "بالتراجع الفوري عن اقالة المدير المذكور والتخلي عن مثل هذه الاساليب في التعامل مع المديرين، وتهديدهم المتواصل بإحالتهم على مجالس التأديب نتيجة اجتهاداتهم الرامية الى ترميم او تبليط المدارس.

وهدد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمضي بداية من الأسبوع القادم في تحركات تصعيدية مالم تتراجع وزارة الاشراف عن قرارها في حق المدير المذكور .



