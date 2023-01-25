إحالة مترشح للانتخابات التشريعية على التحقيق طبقا للمرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية (الناطق باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة)

أحيل المترشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة بالدائرة الانتخابية جندوبة، حاتم الهواوي، صباح اليوم الأربعاء، على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك للتحقيق معه طبقا للمرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية في شكاية جزائية تقدم بها أحد المسؤولين المحليين بالجهة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



واستند قرار الاحالة الذي اتخذ اليوم على عريضة تقدّم بها مطلع هذا الشهر أحد المسؤولين المحليين ضدّ المترش اتهمه فيها بتشويهه وتهديده وثلبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما استوجب احالتها على فرقة الشرطة العدلية بجندوبة واحالة المشتبه فيه بحالة تقديم.



وبعد الاطلاع على ما تضمنته الابحاث الاولية واستكمال السماعات والاطلاع على القرائن المرفقة، اذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي ضد المشتبه به وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.



واتهمت النيابة العمومية المحال على التحقيق بنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، او تشويه سمعته، او الاضرار به معنويا، او التحريض على الاعتداء عليه، او الحثّ على خطاب الكراهية المستهدف به موظف عمومي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية طبق الفصول 24 بالمرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات واحالته على أنظار قلم التحقيق، وفق ذات المصدر.



