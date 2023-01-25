بطولة الرابطة الاولى(الجولة10) : النتائج

في ما يلي النتائج و الترتيب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في أعقاب مباريات الجولة العاشرة:



المجموعة الأولى



الأربعاء 24 جانفي

المجموعة الأولى:

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي 2 - 0

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 0 - 1



في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي 0 - 1



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - هلال الشابة 0 - 1



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الرياضي الساحلي 25 10 8 1 1 20 7

2- الترجي الرياضي التونسي 21 10 6 3 1 15 5

3 - النادي الرياضي البنزرتي 12 10 3 3 4 9 11

4 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 10 2 5 3 6 8



- الإتحاد الرياضي بتطاوين 11 10 2 5 3 7 11

6 - الملعب التونسي 10 10 2 4 4 10 12

-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 10 2 4 4 6 13

8 - الهلال الرياضي الشابي 7 10 2 1 7 7 13







المجموعة الثانية:

في ملعب بن قردان

الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 0



في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)

أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي 0 - 2



في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي 1 - 0



في ملعب سليمان البلدي

المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي 0 - 1





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 22 10 7 1 2 13 4

2- اتحاد الرياضي بن قردان 21 10 7 0 3 9 4

3-الاولمبي الباجي 20 10 6 2 2 14 8

4-النادي الافريقي 14 10 4 2 4 8 10



5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 10 3 3 4 7 9

6-النجم الرياضي بالمتلوي 9 10 2 3 5 5 11

7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 10 2 2 6 6 11

8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 10 1 3 6 2 7



