بطولة الرابطة الاولى(الجولة10) : النتائج

في ما يلي النتائج و الترتيب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في أعقاب مباريات الجولة العاشرة:
المجموعة الأولى
الأربعاء 24 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي 2 - 0
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 0 - 1
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي 0 - 1
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - هلال الشابة 0 - 1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الرياضي الساحلي 25 10 8 1 1 20 7
2- الترجي الرياضي التونسي 21 10 6 3 1 15 5
3 - النادي الرياضي البنزرتي 12 10 3 3 4 9 11
4 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 10 2 5 3 6 8
- الإتحاد الرياضي بتطاوين 11 10 2 5 3 7 11
6 - الملعب التونسي 10 10 2 4 4 10 12
-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 10 2 4 4 6 13
8 - الهلال الرياضي الشابي 7 10 2 1 7 7 13
المجموعة الثانية:
في ملعب بن قردان
الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 0
في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)
أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي 0 - 2
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي 1 - 0
في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي 0 - 1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد الرياضي المنستيري 22 10 7 1 2 13 4
2- اتحاد الرياضي بن قردان 21 10 7 0 3 9 4
3-الاولمبي الباجي 20 10 6 2 2 14 8
4-النادي الافريقي 14 10 4 2 4 8 10
5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 10 3 3 4 7 9
6-النجم الرياضي بالمتلوي 9 10 2 3 5 5 11
7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 10 2 2 6 6 11
8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 10 1 3 6 2 7
المجموعة الأولى
الأربعاء 24 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي 2 - 0
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 0 - 1
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي 0 - 1
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - هلال الشابة 0 - 1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الرياضي الساحلي 25 10 8 1 1 20 7
2- الترجي الرياضي التونسي 21 10 6 3 1 15 5
3 - النادي الرياضي البنزرتي 12 10 3 3 4 9 11
4 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 10 2 5 3 6 8
- الإتحاد الرياضي بتطاوين 11 10 2 5 3 7 11
6 - الملعب التونسي 10 10 2 4 4 10 12
-الأمل الرياضي بحمّام سوسة 10 10 2 4 4 6 13
8 - الهلال الرياضي الشابي 7 10 2 1 7 7 13
المجموعة الثانية:
في ملعب بن قردان
الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 0
في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)
أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي 0 - 2
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي 1 - 0
في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي 0 - 1
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد الرياضي المنستيري 22 10 7 1 2 13 4
2- اتحاد الرياضي بن قردان 21 10 7 0 3 9 4
3-الاولمبي الباجي 20 10 6 2 2 14 8
4-النادي الافريقي 14 10 4 2 4 8 10
5-المستقبل الرياضي بسليمان 12 10 3 3 4 7 9
6-النجم الرياضي بالمتلوي 9 10 2 3 5 5 11
7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 10 2 2 6 6 11
8-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 10 1 3 6 2 7
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