قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2023، تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار، على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" التي وصفتها الهيئة ب"غير القانونية"، المستغلة من قبل شركة "توني ميديا"، وذلك من أجل "ممارسة نشاطات بث دون إجازة".



وأوضحت الهايكا في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها وجهت في 19 ديسمبر 2022، دعوة إلى الممثل القانوني لهذه القناة، للتوقّف عن البث في ظرف سبعة أيام من تاريخ بلوغها، غير أن وحدة الرصد التابعة للهيئة، أكدت في 2 جانفي الجاري، استمرار قناة "حنبعل" في البث وهو ما يجعلها "مخالفة للقانون وفي وضعية بث دون إجازة".



وذكّرت هيئة الإتصال السمعي والبصري بأنها كانت قررت، بتاريخ 7 سبتمبر 2020، إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة "حنبعل"، لتتراجع في 13 نوفمبر 2021، على إثر ابرام اتفاقية عودة استثنائية للبث، لمدة محددة بينها وبين الشركة المستغلة للقناة، على أن يتم الالتزام أثناء هذه المدة بتقديم جميع الوثائق المتعلقة خاصة بشفافية المعاملات المالية للقناة.



وقالت الهيئة في سياق متصل إنه "تبيّن وفق الوثائق المحاسبية التابعة للقناة، وجود تحويلات بمبالع مالية هامة من الخارج، دون تبرير موضوع هذه المعاملات"، مشيرة إلى أن الممثل القانوني للقناة "لم يلتزم بتبرير مصادر تمويل القناة".



