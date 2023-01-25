خضع المستشفى الجهوي ببن قردان لتدخلات وتحسينات مختلفة أضفت عليه مسحة من الجمالية والنظافة وذلك ببادرة مجتمعية انطلقت كفكرة من أطلقها شباب ناشط في المجتمع المدني ببن قردان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وآمن بها وهيأ لها كل أسباب النجاح لتتطوّر وتصبح واقعا بمشاركة مواطنية واسعة رجالا ونساء جاد فيها كل بما لديه، وفق رضا جراي أحد المشاركين في المبادرة والساهرين على تنفيذها.



وتواصلت الحملة اكثر من 10 ايام قامت خلالها فرق عمل بحملة نظافة بالمستشفى ومحيطه وتزويد قسم أمراض النساء والتوليد بأغطية، وتركيز سخّان ماء بقسمي الجراحة والطب العام، وتغيير خمس دورات صحية منها صيانة كاملة لاحداها، الى جانب دهن وطلاء كامل قسم الاستعجالي وواجهة المستشفى والادارة والعيادات الخارجية، وهو ما غير وجه هذه المؤسسة نحو الافضل وحسن من مظهرها بما يؤثر على نفسية المريض، وفق ذات المصدر.



وتفاعل أبناء وبنات بن قردان مع هذه الحملة فدعموها ماديا ولوجستيا في ظل غياب واضح للبلدية، وتضمنت تدخلاتها رفع فضلات مختلفة، والقيام بغراسات زينة وتجميل، وصيانة المدخل الرئيسي بإعادة تعبيده بتدخلات مشتركة مع أصحاب المبادرة والتجهيز التي عاضدت هذا المجهود المدني، وفق رضا جراي.

كما تفاعلت الأسرة الصحية مع هذه المبادرة المجتمعية والانسانية بمرفق حيوي هام ببن قردان فعاضدوا الجهود ودفعوا في اتجاه ان تتم التدخلات في احسن وايسر الظروف.

وتبقى مثل هذه المبادرات محدودة على أهميتها في تحسين ظروف ظروف العلاج والعمل، امام ما تشهده المؤسسة الصحية العمومية من نقص سواء على مستوى اطباء الاختصاص والادوية والتجهيزات التي إن وجدت فإن نقص الفنيين المختصين يحول دون اللاستفادة من خدماتها على غرار جهاز السكانير، وفق ما أكده عدد من المواطنين ببن قردان في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





