كأس تونس لكرة اليد: 31 جانفي موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الأربعاء أنّ موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، لجميع الأصناف ( الأكابر و الأواسط والأصاغر والكبريات و الوسطيات والصغريات) ستجرى يوم الثلاثاء القادم 31 جانفي بمقر الجامعة.



