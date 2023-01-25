أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الأربعاء أنّ موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، لجميع الأصناف ( الأكابر و الأواسط والأصاغر والكبريات و الوسطيات والصغريات) ستجرى يوم الثلاثاء القادم 31 جانفي بمقر الجامعة.
كأس تونس لكرة اليد: 31 جانفي موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي
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الأربعاء 25 جانفي 2023 | 3 رجب 1444
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