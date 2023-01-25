دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى الرفع من درجة اليقظة والحذر على إثر ظهور وانتشار برمجية خبيثة جديدة تحمل إسم "Njrat" أو "Bladabindi" وهي تنتشر عبر التصيد ووسائل التواصل الإجتماعي وتقاسم الملفات. وللتوضيح، فإنّ هذه البرمجية الخبيثة هي عبارة عن حصان طروادة يتخفى في ملف أرشيف ميكروسوفت.



وتخول هذه البرمجية الخبيثة تخوّل للمهاجم الدخول عن بعد إلى النظام المصاب وسرقة المعطيات الحساسة كما تقوم بتركيز برمجيات خبيثة إضافية إضافة إلى تسجيل كل ما يكتب على لوحة المفاتيح ومراقبة الكاميرا والميكروفون اللذان يتمّ استعمالهما.



واكدت الوكالة في بلاغ لها الاربعاء على ضرورة اتباع الإجراءات والتوصيات المتمثلة في الحرص على القيام بالتحيين الدوري والمنتظم لأنظمة التشغيل ولمتصفحات الواب ولمضاد الفيروسات والحرص على تخزين المعطيات الحساسة على أقراص صلبة خارجية وعلى موزعات نسخ إحتياطية محمية وغير مرتبطة بالأنترنات



كما دعت الى التأكد من أنّ الدخول إلى الموزعات وإلى تجهيزات الشبكة والموارد المشتركة والخدمات على الخط جميعها مؤمن ومراقب ومحمي بكلمات عبور قوية وتستجيب لمقاييس السلامة مع ضرورة الحرص على التأكد في كلّ مرة من سلامة ومصداقية باعث الرسالة الإلكترونية سواء تمّ تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو عبر مختلف تطبيقات التراسل الإلكتروني مثل الفايسبوك أو الأنستغرام أو الواتساب أو غيرها



وفي حال، وجود أي شكّ من الضروري عدم فتح الملف المصاحب سواء كان رابطا أو صورة أو فيديو وعدم الإجابة عن الرسالة وحذفها على الفور







