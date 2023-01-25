السفارة السويسرية تدعو الجمعيات الراغبة في حصول على تمويل لمشاريعها الخيرية الى تقديم ترشحاتها قبل 08 فيفري 2023

دعت سفارة سويسرا في تونس الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية والبيئية غير الربحية التي ترغب في حصول على تمويل لمشروع اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي صغير إلى تقديم مقترحات مشاريعها قبل موفى 08 فيفري 2023.



وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أن معايير قبول الملفات تتمثل في أن تكون الجمعية جمعية تونسية غير ربحية ذات أقدمية وخبرة لا تقل عن سنة واحدة ، وسبق لها أن قامت بتنفيذ مشروع واحد على الأقل.



ولفتت الى أنه سيتم تقييم جودة الملفات على أساس جدوى المشاريع المقدمة وطرافتها وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في تونس ومدى استدامتها، فضلا عن جودة عرض الملف.









