الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك يرتفع بأكثر من 8 بالمائة في 2021

سجل الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك مع موفى ديسمبر 2022، زيادة بنسبة 04ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ليستقر في حدود 8ر702 مليون دينار(م د)



ويعود هذا التحسن أساسا الى ارتفاع إيرادات الاستغلال البنكي ب8ر172 مليون دينار(37ر15 بالمائة) ليبلغ مع موفى ديسمبر 2022، ما قدره 6ر1296 م د وكذلك اارتفاع أعباء الاستغلال البنكي ب5ر120 م د ، وفق بيانات نشرتها الشركة على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس.



وبلغ قائم محفظة السندات التجارية مع موفى ديسمبر 2022، ما يعادل 1ر925 م د، اي بزيادة بنسبة 64ر46 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من سنة 2021



وسجل قائم محفظة سندات الاستثمار زيادة بنسبة 60ر15 بالمائة مقارنة ب2021 ليستقر في حدود 7ر1454 م د . وارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 89ر8 بالمائة ما بين سنتي 2021 ة2022 لتصل الى 7ر9851 م د فيما بلغت موارد الاقتراض 4ر631 م د بزيادة بنسبة 37ر27 بالمائة مقارنة بسنة 2021





وارتفعت الأعباء التشغيلية للشركة التونسية للبنك مع موفى ديسمبر 2022، بنسبة 54ر8 بالمائة لتستقر في حدود 2ر291 م د.













