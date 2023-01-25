توزر: نسق بطيء في إنجاز مشروعي جسر على وادي الفريد وتهيئة جزء من الطريق الوطنية رقم 16 بمعتمدية تمغزة (الإدارة الجهوية للتجهيز)

تجري أشغال انجاز مشروعي بناء جسر على وادي الفريد بمنطقة الرميثة من معتمدية تمغزة بولاية توزر، وتهيئة جزء من الطريق الوطنية رقم 16 بين عين الكرمة وقرية ميداس من نفس المعتمدية، بنسق بطيء، لم يسمح بتقدم الاشغال بحسب ما هو مبرمج ، وفق كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز علي بوزيان.



وبين المصدر ذاته ل"وات" أن مشروع احداث جسر على وادي الفريد بالرميثة، والمقدرة تكاليفه بحوالي 8 ملايين دينار، لم تتقدم أشغاله إلا بنسبة في حدود 30 بالمائة رغم انطلاق الاشغال منذ بداية العام الماضي، واقتصرت الاشغال على بعض المكونات تتمثل في خرسانة العوارض وخرسانة الأسس العميقة وخرسانة المنشأة الصندوقية، وقد تمت دعوة المقاول الى الرفع في نسق الاشغال واستجاب مؤخرا وسجلت الاشغال عودتها، وفق قوله.



وقدرت نسبة انجاز مشروع تهيئة جزء من الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين عين الكرمة وميداس ب 55 بالمائة، وتم مؤخرا انجاز ثلاث منشآت صندوقية وبقيت منشأة وحيدة سيتم إنجازها لتنطلق بعدها أشغال تعبيد الطريق، ومن المنتظر أن تنتهي الاشغال نهاية هذا العام في حال تواصلت الاشغال بنسق متوسط.



وبين في جانب آخر تقدم الدراسات المتعلقة بإنجاز طريق سفلي حول جبل معذب بمدينة تمغزة حيث وقعت مؤخرا زيارة موقع المشروع من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان ومكتب الدراسات وتم خلالها الانطلاق في عمليات الحفر الجيوتقني ضمن الدراسة التمهيدية الموجزة التي تمتد لثلاثة أسابيع ليتم إثرها انجاز الدراسة التمهيدية التفصيلية.



