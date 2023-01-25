باجة: إطلاق النسخة الثالثة للدليل الاقتصادي للشمال الغربي

أطلقت اليوم الاربعاء بمدينة باجة النسخة الثالثة من الدليل الاقتصادى للشمال الغربي الذى تامل غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي ان يكون واجهة اقتصادية للتعريف بالشمال الغربي بحسب رئيس الغرفة شريف لشناني.



وأوضح لشناني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن إنجاز الدليل يندرج ضمن خطة ترويجية لولايات الشمال الغربي، وسيتم توجيه نسخ منه للسفارات والبعثات والمنظمات الدولية والهياكل المعنية بالاستثمار لاستقطاب المستثمرين.

وأضاف أنّه سيكون لهذا الدليل دور في تعريف المستثمرين وطنيا وجهويا بمحيط الاستثمار للشمال الغربي وبمنافسيهم ومختلف المرافق الموجودة به، وفق تأكيده.

ويحتوى الدليل على 200 صفحة، ويتضمن معطيات حول ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف، وكل المرافق الموجودة بها وعلى جرد لأهم المؤسسات الإقتصادية الناشطة بها.

ويشار إلى أنّه تم بالمناسبة تكريم المؤسسات ورجال الاعمال والمصممين والهياكل التى ساهمت في اعداد الدليل.



