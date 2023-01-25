زار وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بداية الاسبوع الجاري منشات التدريب والمرافق المتوفرة بمقر ادارة الترجي الرياضي التونسي وكذلك ملعب حمادي العقربي برادس وبعض المنشات الفندقية بتونس العاصمة تحضيرا لمشاركة الترجي في بطولة " رابطة السوبر الافريقي " التي ستقام في العام الجاري بمشاركة ثمانية اندية يختارها الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وينتظر ان تقام المسابقة لاول مرة خلال شهري اكتوبر ونوفمبرالمقبلين من خلال تصفيات مباشرة انطلاقا من الدور ربع النهائي من ذهاب واياب



