باجة: الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل المنتخب يؤكد ان التنمية والتشغيل سيكونان اولويتة في المرحلة القادمة

صرح الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بباجة عبد الحميد الشريف، الذى تمت اعادة انتخابه لدورة ثانية، امس الثلاثاء، خلال المؤتمر العادى للاتحاد ل"وات" بان اولويته في المرحلة القادمة ستكون التنمية والتشغيل، وان الاتحاد سيعمل في الفترة القادمة بشراكة مع المنظمات الوطنية بالجهة، وجدد تمسكله بعقد مجلس وزاري خاص بالولاية التى اكد انها "تعاني اوضاعا صعبة في المجالات الصحية والاجتماعية" .



تجدر الاشارة الى ان نتائج تصويت 119 شخصا في المؤتمر العادى للاتحاد الجهوى للشغل المنعقد امس الثلاثاء بمدينة باجة تحت شعار" الثبات ديننا والنضال سبيلنا دفاعا عن جهة مهمشة ووطن ينزف "، قد اسفرت عن اختيار مكتب يضم تسعة اعضاء من ضمن 14 شخصا ترشحوا وهم عبد الحميد الشريف ومنية الجبالي وسهام الريحاني وبلال الدريسي ونور الدين الحمدي وبشير السعيدي وحسان اللموشي وفتحي شمام.





