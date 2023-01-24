رئيسة الحكومة تلتقي المدير العام للخزينة الفرنسية

رئيسة الحكومة تلتقي المدير العام للخزينة الفرنسية

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 23:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، المدير العام للخزينة الفرنسية "إيمانويل مولان"، رفقة سفير فرنسا بتونس "أندري باران".

ويندرج هذا اللقاء في إطار سنة التشاور وتبادل الرؤى القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والمالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكد المسؤولان الفرنسيان، في هذا الإطار، التزام بلادهما بدعم جهود تونس للمضي قدما في مسارها الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها الاقتصادية ونسق نموها ورفاهها الاجتماعي.

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