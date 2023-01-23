كاس تونس 2022-2023: الدور التمهيدي الرابع - نتائج عملية القرعة

كاس تونس 2022-2023: الدور التمهيدي الرابع - نتائج عملية القرعة

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 13:21 قراءة: 0 د, 55 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 حسب عملية القرعة التي تم سحبها صباح اليوم الاثنين بمقر الجامعة التونسية للعبة. وستدور المباريات يوم 28 جانفي الجاري حسب البرنامج التالي:

- مكارم المهدية – المستقبل الرياضي بقابس
- تبلبو قــابس – الشبيبة الرياضية بالعمران
- الهــلال الرياضي بمساكن – نادي كرة القدم بالمظيلة
- البعث الرياضي ببوحجلة – الكوكب الرياضي بزاوية سوسة
- الصافية الرياضية بالقصور- الغزال الرياضي بالبقالطة
- القوافل الرياضية بقفصة - الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني
- النادي الرياضي بحمام الأنف- النادي الرياضي القربي
- النجم الرياضي الرادسي - الملعب الرياضي بسيدي مخلوف
- النادي الأهلي الحجري – الإتحاد الرياضي ببوسالم
- الجريدة الرياضية بتوزر- الجمعية الرياضية بالبطان
- التقدم الرياضي بساقية الداير- المستقبل الرياضي بالقصرين
- الأمل الرياضي ببوشمة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
- الشبيبة الرياضية القيروانية – الملعب الرياضي الصفاقسي
- نادي سبورتينغ بن عروس – نادي كرة القدم بالحمامات
- الفجر الرياضي بالقطار – الأمل الرياضي بجربة
- لسودة الرياضية – جمعية مقرين الرياضية

يذكر انه يتم اعتماد قاعدة الفوارق في الأقسام عند تعيين الملاعب التي ستستضيف المباريات

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