كاس تونس 2022-2023: الدور التمهيدي الرابع - نتائج عملية القرعة

في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 حسب عملية القرعة التي تم سحبها صباح اليوم الاثنين بمقر الجامعة التونسية للعبة. وستدور المباريات يوم 28 جانفي الجاري حسب البرنامج التالي:



- مكارم المهدية – المستقبل الرياضي بقابس

- تبلبو قــابس – الشبيبة الرياضية بالعمران

- الهــلال الرياضي بمساكن – نادي كرة القدم بالمظيلة

- البعث الرياضي ببوحجلة – الكوكب الرياضي بزاوية سوسة

- الصافية الرياضية بالقصور- الغزال الرياضي بالبقالطة

- القوافل الرياضية بقفصة - الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني

- النادي الرياضي بحمام الأنف- النادي الرياضي القربي

- النجم الرياضي الرادسي - الملعب الرياضي بسيدي مخلوف

- النادي الأهلي الحجري – الإتحاد الرياضي ببوسالم

- الجريدة الرياضية بتوزر- الجمعية الرياضية بالبطان

- التقدم الرياضي بساقية الداير- المستقبل الرياضي بالقصرين

- الأمل الرياضي ببوشمة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

- الشبيبة الرياضية القيروانية – الملعب الرياضي الصفاقسي

- نادي سبورتينغ بن عروس – نادي كرة القدم بالحمامات

- الفجر الرياضي بالقطار – الأمل الرياضي بجربة

- لسودة الرياضية – جمعية مقرين الرياضية



يذكر انه يتم اعتماد قاعدة الفوارق في الأقسام عند تعيين الملاعب التي ستستضيف المباريات



