سبورتينغ المكنين: فسخ عقد اللاعب علاء الدين الفاهم

أعلن سبورتينغ المكنين اليوم الاثنين فسخ عقد اللاعب علاء الدين الفاهم بالتراضي ونهاية تجربته مع أكابر فريق كرة القدم.



ويشغل اللاعب علاء الدين الفاهم خطة متوسط ميدان هجومي، وسبق له أن خاض عدة تجارب مع أكثر من نادي في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، على غرار أولمبيك الكاف ومكارم المهدية.



يذكر أنّ سبورتينغ المكنين يحتل المركز 11 قبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و 4 تعادلات مقابل 6 هزائم.



