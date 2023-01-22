مواصلة تعليق الدروس بعين دراهم وجزئيا بغار الدماء

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء اليوم الأحد مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية التابعة لمعتمدية عين دراهم ومدرسة الغرة الابتدائية وبقية المدارس الابتدائية والإعدادية بمنطقة عين سلطان من معتمدية غار الدماء.





واستند هذا القرار إلى الوضع المناخي بالجهة والمتمثل في تواصل تهاطل كميات معتبرة من الثلوج والأمطار الغزيرة وسعيا منها إلى

حماية الوافدين على الجهة من العلق والحوادث المرورية المحتملة لاسيما بعد أن غصّ مركز مدينة عين دراهم بسيارات الوافدين من عدد من ولايات الجمهورية.

وتشهد مرتفعات ولاية جندوبة منذ ليلة الأربعاء المنقضي موجة من البرد مرفوقة بتهاطل كميات من الثلوج استوجبت غلق المنافذ الموصلة إلى معتمدية عين دراهم.

وتوافد اليوم الأحد ويوم أمس السبت آلاف المواطنين على مناطق عين دراهم وبني مطير وطريق 7 مشايخ وعين سلطان للاستمتاع بمشاهد تهاطل الثلوج.

وسجلت الوحدات السياحية بعين دراهم وبني مطير وعين سلطان منذ ليلة البارحة نسبة امتلاء فاقت 100 بالمائة وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بالجهة عيسى المرواني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



مولدي



