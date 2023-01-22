كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدور التمهيدي الثالث

في ما يلي نتائج مقابلات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

اتحاد قصيبة المديوني - مستقبل السبيخة 2-0 بعد تمديد الوقت

شبيبة توزر - جمعية البطان 1-2

فجر القطار - ستير جرزونة 2-0 بعد تمديد الوقت

اتحاد بوسالم - الملعب السوسى 3-1

نادي منزل تميم - جمعية مقرين 1-1 (3-4 ضج)

امل بوشمة - الترجي الكريبي 2-1

الاهلي الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 2-3

الاهلي الحجري - نسر جلمة 3-1

النجاح الرياضي بسبيبة - نادي الحمامات 2-5

تبلبو قابس - جمعية المحرس 1-0

نجم دوار هيشر - ملعب سيدي مخلوف 0-0 (4-5 ض ج)

خطاف القلعة الكبرى - جريدة توزر 2-2 (2-4 ضج)

اتحاد قصور الساف - مستقبل القصرين 1-1 (1-4 ض ج)

غزال البقالطة - جمعية اريانة 1-1 (4-3 ض ج )





