كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدور التمهيدي الثالث

كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدور التمهيدي الثالث

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
اتحاد قصيبة المديوني - مستقبل السبيخة 2-0 بعد تمديد الوقت
شبيبة توزر - جمعية البطان 1-2
فجر القطار - ستير جرزونة 2-0 بعد تمديد الوقت
اتحاد بوسالم - الملعب السوسى 3-1
نادي منزل تميم - جمعية مقرين 1-1 (3-4 ضج)
امل بوشمة - الترجي الكريبي 2-1
الاهلي الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 2-3
الاهلي الحجري - نسر جلمة 3-1
النجاح الرياضي بسبيبة - نادي الحمامات 2-5
تبلبو قابس - جمعية المحرس 1-0
نجم دوار هيشر - ملعب سيدي مخلوف 0-0 (4-5 ض ج)
خطاف القلعة الكبرى - جريدة توزر 2-2 (2-4 ضج)
اتحاد قصور الساف - مستقبل القصرين 1-1 (1-4 ض ج)
غزال البقالطة - جمعية اريانة 1-1 (4-3 ض ج )


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