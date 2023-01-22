الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن عن غلق عدد من الطرقات جراء تساقط الثلوج

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، مساء اليوم الأحد، عن غلق الطرقات التالية جراء تساقط الثلوج:

- الطريق الوطنية رقم 11 من الكلم 146 بمنطقة التباينية إلى حدود الكلم 165 بمنطقة عين دراهم.

- الطريق الوطنية رقم 17 من الكلم 20 بمفترق ببوش إلى حدود الكلم 28 بمفترق بني مطير.

- الطريق الجهوية رقم 65 من الكلم 0 بمنطقة بني مطير إلى حدود الكلم 18 بمنطقة زنطورة.



ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.



وأضافت أنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71960448 / 71963512، أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.



