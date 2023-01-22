انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة / فوز قائمة "المصالحة والبناء"

انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة / فوز قائمة "المصالحة والبناء"

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فازت قائمة "المصالحة والبناء " برئاسة حمدي كشطان بانتخابات المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة للمدة النيابية القادمة بمجموع 31 صوتا وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي جرت اليوم الاحد بالعاصمة بمشاركة 55 فريقا من مجموع 73 جمعية.
وكانت ثلاث قوائم ترشحت لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة وهي قائمة حمدي كشطان /ب31 صوتا/ وقائمة معطي الدخلي /19 صوتا/ ومهدي وناسي /5 اصوات/.
وتتركب قائمة كشطان من الاعضاء يوسف بن الحاج ومحمد بن عبد الله وفرج البحوري وعربية ساسي ومنجي عمايمي ووليد خضر وسامية حاجي ووجدي التوكابري وجهاد الفالح وفيصل بوقرين وزياد بن عبد الله.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة المشرفة على الانتخابات امهلت اعضاء القائمة الى غاية 30 جانفي الجاري لاستكمال ملف ترشحاتهم. وفي صورة عدم الالتزام بهذا الموعد، فان اللجنة ستضطر لمنح الثقة للقائمة التالية.

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