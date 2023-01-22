الرابطة 1- الاتحاد المنستيري يستعيد صدارة المجموعة الثانية

استعاد الاتحاد المنستيري صدارة ترتيب المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه النادي الافريقي 3-1 من جهة وخسارة اتحاد بن قردان في المتلوي امام نجم المكان 2-1 من جهة ثانية اليوم الاحد في الجولة التاسعة.



في رادس نجح زملاء الحارس البشير بن سعيد في العودة بنقاط الفوز بفضل ثلاثة اهداف سجلها اومارو (11) والغندري ضد مرماه (38) ومحمد امين بوزيان (39) مقابل هدف لحمدي العبيدي (44).

ورفع نادي عاصمة الرباط بفضل هذا الفوز رصيده الى 19 نقطة في الصدارة في حين تجمد رصيد فريق الاحمر والابيض عند 11 نقطة في المركز الخامس.



ومني اتحاد بن قردان المتصدر السابق من جهته بهزيمة امام مضيفه نجم المتلوي 2-1 متراجعا الى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فيما رفع نجم المتلوي رصيده الى 9 نقاط في المركز السادس.

وتقدم نجم المتلوي بهدفين لكل من حازم المستوري (7) وموزينغا (65) قبل ان يتمكن بشير الغرياني من تذليل الفارق لاتحاد بن قردان في اللحظات الاخيرة من المباراة.



وتابع الاولمبي الباجي سلسلة نتائجه الايجابية تحت قيادة المدرب طارق جارية بالفوز على مستقبل سليمان بثلاثية حملت توقيع محمد فارس غومة ضد مرماه (2) وعبد الرحمان الحنشي(14) واسامة بوقرة (53) رد عليها مستقبل سليمان بهدفين سجلهما حمزة المبروك من ضربتي جزاء (85 و92).

وعزز نادي عاصمة السكر بفضل هذا الفوز الجديد موقعه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة مبتعدا خمس نقاط كاملة عن منافسه مستقبل سليمان صاحب المركز الرابع (12 نقطة)



وغادر اولمبيك سيدي بوزيد بفضل فوزه على مضيفه مستقبل الرجيش بهدف لصفر المركز الاخير الذي ينزل صاحبه في اعقاب المرحلة الاولى مباشرة الى الرابطة الثانية

وسجل الهدف الوحيد للمباراة مايكل اوغويتش (60)

ورفع اولمبيك سيدي بوزيد رصيده الى ثماني نقاط في المركز السابع فيما تراجع مستقبل الرجيش الى المركز الاخير ب6 نقاط.







في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :



الأحد 22 جانفي

المجموعة الثانية:

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري 1-3



في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بسليمان 3-2



في ملعب أحمد خواجة المهدية

المستقبل الرياضي بالرجيش - أولمبيك سيدي بوزيد صفر-1



في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان 2-1





الترتيب

1- الاتحاد المنستيري 19 9 6 1 2 12 4

2- اتحاد بن قردان 18 9 6 0 3 8 4

3-الاولمبي الباجي 17 9 5 2 2 12 8

4-مستقبل سليمان 12 9 3 3 3 7 8

5-النادي الافريقي 11 9 3 2 4 7 10

6-نجم المتلوي 9 9 2 3 4 5 10

7-اولمبيك سيدي بوزيد 8 9 2 2 5 6 9

8-مستقبل الرجيش 6 9 1 3 5 2 6



السبت 21 جانفي 2023

المجموعة الاولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي صفر- 1



في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي- الاتحاد الرياضي بتطاوين 1 -1





في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - امل حمام سوسة 2-1



في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - الترجي التونسي صفر- 2



الترتيب

1- النجم الرياضي الساحلي 22 9 7 1 1 19 7

2- الترجي الرياضي التونسي 18 9 5 3 1 13 5

3 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 9 2 5 2 6 7

4 - الملعب التونسي 10 9 2 4 3 10 10

5 - أمل حمّام سوسة 10 9 2 4 3 6 12

6 - النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11

7 - الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 9 1 5 3 6 11

8 - الهلال الرياضي الشابي 7 9 2 1 6 7 12









