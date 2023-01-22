تراكم الثلوج بعدد من الطرقات بباجة والادارة الجهوية للتجهيز تتدخل لفتح الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
يشهد عدد من الطرقات بولاية باجة وخاصة بمعتمدية عمدون تراكم كميات هامة من الثلوج التى تهاطلت على الجهة منذ يوم الخميس المنقضي وحتى اليوم الاحد.

وقد تدخلت الادارة الجهوية للتجهيز صباح الأحد لازالة الثلوج وفتح الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم انطلاقا من النقطة الكلمترية رقم 137 باستعمال الالات الماسحة وشاحنة ازالة الثلوج، حسب ما اكده المدير الجهوى للتجهيز بباجة، نوفل بن علية لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين نفس المصدر ان كل الطرقات مفتوحة للجولان اليوم، مؤكدا ان وحدات التجهيز في حالة تاهب قصوى للتدخل بكل معتمديات ولاية باجة ومناطقها، وان الاليات المتوفرة للتدخل كافية حتى الان.
ومن جهته، قال معتمد عمدون الحسين السعيدى لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم فتح طريق مغراوة وان حركة الجولان عادية اليوم الاحد بكل مناطق عمدون.
كما بين ان كل المخزونات ومنها قوارير الغاز المنزلي متوفرة وانه لم يسجل حتى الان أي نقص في المواد الغذائية بمنطقة عمدون.

شريفة

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