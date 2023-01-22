وزير الخارجية يتحول الى ليبيا للمشاركة في الإجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب

بتكليف من رئيس الجمهورية، تحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في الإجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب، الذي ينعقد اليوم الأحد، وذلك بدعوة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، رئيسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.



وسيتناول الإجتماع بالبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية، والسبل الكفيلة بمواجهة تداعياتها على الدول العربية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وكان الجرندي اجرى لدى وصوله الى طرابلس لقاء مع نظيرته الليبية، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الثنائي، وأكدا ضرورة متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال الزيارات واللقاءات السابقة.





