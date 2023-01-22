أثّثت مسرحيات "ثورة الجثث" و"في المملكة" و"ليلي والذئب" التى انتجتها مختبرات مركز الفنون الركحية والدرامية بباجة تظاهرة مختبر المسرح لسنة 2023 التى احتضنها، اليوم الاحد وامس السبت، المركب الثقافي بمدينة باجة.



واكدت مديرة مركز الفنون الركحية والدرامية بباجة، فكتوريا ارخرستا جبري، لوكالة تونس افريقيا للانباء، "وات"، ان المركز امن الدعم لثلاثة فرق واعمال ضمن مختبراته وهي "الممثل الصانع" و"فن العرائس" و"من الشخص الى الشخصية".

واوضحت ان المركز خلق ديناميكية في صفوف الشباب والكهول والاطفال، مسعاه في ذلك تقريب المسرح من كل الفئات حتى يفهموا ديناميكيته من الداخل.

واضافت ان الشباب الذين تمتعوا بفرص التكوين بمختبرات المركز يتجهون غالبا نحو الجامعات المختصة ويساهمون عادة في خلق ديناميكية مسرحية في الجهة وفي تونس مؤكدة ان المختبرات الفنية تضم 40 منخرطا لكن ميزانيتها ضعيفة جدا مقارنة بعملها وانتاجاتها، وفق قولها.



وبين نضال النجايري، مخرج مسرحية "ثورة الجثث" المقتبسة عن نص "ثورة الموتي" لمؤلفه الكاتب الامريكي اروين شو سنة 1936، ان 18 ممثلا عالجوا مشكلة الحروب بكل اصنافها ومنها النفسية والباردة والمسلحة والتى تنعكس على الواقع العالمي الان.



واردف ان الممثلين شاركوا في مختبر "الممثل الصانع" لمدة ثلاثة اشهر ، ورغم ان اعمارهم تتراوح بين 13 و18 سنة، الا انهم اثبتوا ديناميكيتهم وان بامكانهم ان يكونوا مصدر الهام لبقية زملائهم وان يشكلوا نواة لممثلين مسرحيين يدعمون الحركة المسرحية بالجهة .



وتتلخص مسرحية "ثورة الجثث"، التى عرفت اقبالا هاما، امس السبت، في تمرّد جثث جنود علي الحرب وصانعيها برفضها للموت والدفن مما يثير اشكال تعجز عن حله كل القوى ويؤدى الى طرح استفهامات لدى الجنود الاحياء الذين كانوا قد كلفوا بدفنهم وينتهون الى الوقوف ضد حرب لا تدافع علي قضاياهم ولا يفهمون من وراءها.



يذكر بان مسرحية "في المملكة "، كانت من انتاج مختبر "من الشخص الى الشخصية"، باشراف فاتن الماجري، وهي اقتباس من مسرحية وليام شكسبير"راج لير" تدوم لمدة خمسة وعشرين دقيقة وتضم 8 ممثلين فيما انتج مخبر "فن العرائس" مسرحية "ليلي والذئب" وهي مقتبسة من قصة " شارل بيرو" وتم انتاجها باشراف فاطمة الزهراء المرواني.



