وزارة تكنولوجيات الاتصال: العدد الجملي للهويات الرقمية يتجاوز 36 الفا مع موفى ديسمبر 2022

بلغ العدد الجملي للهويات الرقمية المفعلة 36466 هوية، مع موفى ديسمبر 2022، وفق معطيات لوزارة تكنولوجيات الاتصال.



وتصدرت ولاية تونس القائمة بما يعادل 8701 هوية فيما كانت ولاية توزر الاقل عددا بـ189 هوية رقمية، حسب بلاغ الوزارة امس السبت



وافادت الوزارة انها وضعت ذمة المواطنين، 376 نقطة تفعيل للهوية تابعة لمشغلي الاتصالات بكامل ولايات الجمهورية.



وشملت الحملة الوطنية للتعريف بهذه الخدمة وتقريب عملية التفعيل من المواطنين، في مرحلة أولى 9 ولايات و17 موقع تسجيل، علما وان الحملة بدأت في سبتمبر 2022.



وقد انطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بداية سنة 2022 في العمل على تركيز خدمة الهوية الوطنية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن "ء-هوية" بالشراكة بين مختلف مؤسسات القطاع.



وتعد "ء-هوية"، أول هوية رقمية موجهة للمواطن بتونس، والتي وقع اطلاقها فيي 3 أوت 2022. وتتكون هذه الهوية الرقمية من معرف رقمي وحيد خاص بالمواطن مرتبط برقم هاتف جوال شخصي لمشغل اتصالات محلي وشهادة مصادقة الكترونية خاصة بالإمضاء .



وتمكّن الهوية الرقمية من الولوج الآمن والمؤمن لبوابات الخدمات الإدارية وإتمام المعاملات على الخط والتوقيع الإلكتروني على الوصولات والوثائق الرسمية.



يشار الى ان المؤسسات الشريكة في وضع الهوية الرقمية هي المركز الوطني للإعلامية باعتباره المسؤول عن تطوير وإيواء المنظومات الحكومية الوطنية

والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بصفتها سلطة مصادقة حكومية مسؤولة على توفير خدمات الثقة الرقمية على الصعيد الوطني الى جانب مشغلي الاتصالات نظرا لدورهم المهم في توفير خدمات الإتصال وتوفير خطوط هاتفية شخصية تكون خاصة بالهوية الرقمية



وافادت الوزارة انه تمت اضافة الوكالة التونسية للأنترنات، للاطراف الشريكة، بصفتها المسؤولة على خدمة البريد الإلكتروني الرسمي للمواطن الذي يسمح بالتواصل مع الإدارة وتلقي الإشعارات الرسمية وكذلك مؤسسة البريد التونسي باعتبار دوره في المصادقة على العناوين البريدية وتوفير خدمة المحفظة الإلكترونية



وبين المصدر ذاته ان الهويات الرقمة المسجلة، حتى نهاية ديسمبر 2022، تتوزع حسب الولايات كالاتي: تونس 8701 - أريانة 5837 - بن عروس 2929 - صفاقس 2808 - سوسة 2799 - نابل 1842 - المنستير 1539 - بنزرت 1218 - منوبة 1127 - مدنين 1036 - جندوبة 990 - القيروان 771 - المهدية 610 - قفصة 600 - قابس 576 - الكاف 476 - سيدي بوزيد 450 - القصرين 420 - باجة 398 - زغوان 310 - قبلي 303 - سليانة 278 - تطاوين 258 - توزر 189





