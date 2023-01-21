القصرين: "بداية تساقط الثلوج بمعتمدية تالة واللجنة المحلية للكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة على أتم الإستعداد"

تشهد مدينة تالة في ولاية القصرين، مساء اليوم السبت، تهاطل الثلوج بكميات طفيفة.



وقد أكد معتمد تالة، جوهر الشعباني، في تصريح ل (وات) أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، في حالة انعقاد دائم وذلك تحسبا لأي طارئ، مؤكدا أنها "عى أهبة الإستعداد للتدخل عند الإقتضاء، لفتح الطرقات وتجنب تعطل حركة المرور وعزلة المنطقة في صورة تواصل تهاطل الثلوج واتفع سمكها".



وفي سياق متصل، أفاد الشعباني بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية والرفع من درجة اليقظة والتنسيق، مع اللجنة الجهوية، لضمان التدخل الناجع والسريع، ملاحظا أنه تم تخصيص مبيت المدرسة الإعدادية 25 جويلية بتالة، كمركز للإيواء، في حال تعكر الأحوال الجوية بالمنطقة.



يُذكر أن جلّ مناطق ولاية القصرين، تشهد منذ يوم الخميس المنقضي وإلى غاية اليوم السبت، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، مع هبوب رياح قوية، مما دفع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها لأن تكون في حالة إنعقاد دائم، تحسبا للتغيرات المناخية المرتقبة.



