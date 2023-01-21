مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعب ادم الرجايبي

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 20:18 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن مستقبل سليمان انه تعاقد مع اللاعب آدم الرجايبي بعقد لمدة موسم و نصف بعد أن أنهى اللاعب تجربة إحترافية بنادي الشرق السعودي .
وبرزالرجايبي (28 سنة) في بداية مسيرته مع النادي البنزرتي ثم خاض ايضا تجربة مع الترجي الرياضي التونسي وإتحاد بن قردان ثم في نادي الشرق السعودي .
ويحتل مستقبل سليمان المركز الرابع في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب12 نقطة.ويسعى الى انهاء المرحلة الاولى في مرتبة تمكنه من خوض سباق مجموعة التتويج.

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