مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعب ادم الرجايبي

اعلن مستقبل سليمان انه تعاقد مع اللاعب آدم الرجايبي بعقد لمدة موسم و نصف بعد أن أنهى اللاعب تجربة إحترافية بنادي الشرق السعودي .

وبرزالرجايبي (28 سنة) في بداية مسيرته مع النادي البنزرتي ثم خاض ايضا تجربة مع الترجي الرياضي التونسي وإتحاد بن قردان ثم في نادي الشرق السعودي .

ويحتل مستقبل سليمان المركز الرابع في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب12 نقطة.ويسعى الى انهاء المرحلة الاولى في مرتبة تمكنه من خوض سباق مجموعة التتويج.



