مستقبل سليمان يتعاقد مع اللاعب ادم الرجايبي

اعلن مستقبل سليمان انه تعاقد مع اللاعب آدم الرجايبي بعقد لمدة موسم و نصف بعد أن أنهى اللاعب تجربة إحترافية بنادي الشرق السعودي .
وبرزالرجايبي (28 سنة) في بداية مسيرته مع النادي البنزرتي ثم خاض ايضا تجربة مع الترجي الرياضي التونسي وإتحاد بن قردان ثم في نادي الشرق السعودي .
ويحتل مستقبل سليمان المركز الرابع في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب12 نقطة.ويسعى الى انهاء المرحلة الاولى في مرتبة تمكنه من خوض سباق مجموعة التتويج.
وبرزالرجايبي (28 سنة) في بداية مسيرته مع النادي البنزرتي ثم خاض ايضا تجربة مع الترجي الرياضي التونسي وإتحاد بن قردان ثم في نادي الشرق السعودي .
ويحتل مستقبل سليمان المركز الرابع في المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب12 نقطة.ويسعى الى انهاء المرحلة الاولى في مرتبة تمكنه من خوض سباق مجموعة التتويج.
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