تمّ، السبت، تدشين مركز حماية الغابات من الحرائق بزغوان، المقدرة كلفته ب900 ألف دينار، من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، الذّي كان مرفوقا بسفير اليابان بتونس، أوزوغا تاكيشي، والممثل المقيم لوكالة التعاون الياباني، أيونو شوهاي.



ويتميّز المركز، الذّي أسهمت وكالة التعاون اليابانية في تمويله، في إطار استراتيجية تحسين الغابات والمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات، بسهولة النفاذ على مستوى الطريق وأهمية الموقع الجغرافي للمركز الذي يمكن أن تستفيد منه العديد من المناطق الغابية بالولايات المجاورة ويتعلّق الأمر بولايات تونس وبن عروس ونابل وسليانة وباجة ومنوبة وسوسة والقيروان.

وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، بالمناسبة، أن للمركز دور إستراتيجي كما يعد مكسبا لحماية غابات زغوان، الممتدة على 70 ألف هكتار، والولايات المجاورة من الحرائق وضمان نجاعة وسرعة التدخل. كما أوصى حمزة بالمحافظة على المركز والعمل على تطويره.



وأضاف أن المشروع سيمكن من توفير مواطن رزق لمتساكني المناطق المجاورة للمساحات الغابية عبر إحداث مشاريع صغرى مستوحاة من المنتوجات الغابية لافتا إلى أن هذا المركز سيساهم بقسط كبير في الحد من الأضرار الناتجة عن الحرائق وسيكون له تأثير هام على حماية الغطاء الغابي وعلى السلامة البيئية وحماية المنظومات الإيكولجية عموما.



يذكر أن مركز الوقاية من الحرائق، الذي يعتبر الثاني من نوعه في الجمهورية، يضم ثلاث ورشات ميكانيكية للاصلاح والصيانة وعدد من المكاتب وقاعة عمليّات ومكتب متابعة أجهزة كاميرا مراقبة ومبيت مجهز لأعوان الإطفاء وبرج مراقبة لرصد الحرائق إضافة إلى مستودع كبير لايواء شاحنات الاطفاء.

من جانبه، أشار سفير اليابان بتونس، أوسوغا تاكيشي، أن بلاده مستعدة لمزيد دعم مجهودات تونس في المحافظة على الثروات الغابية والعناية بالبيئة وتثمين المنتجات الغابية.



وأضاف قائلا، "نأمل أن تحافظ 150 ألف هكتار من الغابات المغروسة في إطار هذا المشروع على أراضي البلاد ، وأن يؤدي مركز حماية الغابات، الذّي تمّ افتتاحه اليوم دوره في الحفاظ على هذه الغابات الجميلة."



وأعرب الممثل المقيم لوكالة التعاون الفني الياباني ، أن المشروع سيسمح بوقاية أكثر نجاعة ضد الحرائق، التّي ما فتىء خطرها في تزايد مع الجفاف والتغيّرات المناخية وهو ما يهدد التنوّع البيلوجي والبيئي في تونس.



