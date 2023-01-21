اكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، على ضرورة رسم إستراتيجية مستقبلية ومراجعة الخارطة الانتاجية للمواد الفلاحية، وذلك من أجل تفادي الضرر الناجم عن التحولات المناخية والانحباس الحراري وشح المياه.



ودعا بن عياد، في تصريح إعلامي، خلال إشرافه اليوم السبت في صفاقس، على أشغال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، الى ضرورة التفكير في إنتاج منتوجات أساسية بأقل كلفة على مستوى الماء وعبر تكنلوجيات ذكية من شأنها أن تهدر المخزونات المائية كما دعا المواطنين إلى ترشيد إستهلاكه للماء.



من ناحية أخرى، قال بن عياد "أن منظوماتنا الفلاحية عريقة ، على غرار منظومة إنتاج الألبان، لذلك لاينبغي تركها تنهار" مفيدا بأن "الحكومة ستتدخل في الأيام القادمة لإنقاذ هذا القطاع المعتل "، وفق تأكيده.

وبخصوص قطاع الدواجن والأعلاف، دعا رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى "ضرورة التعويل على الانتاج الوطني في مجال العلف ، وذلك من أجل الوصول الى تغطية نسبة تتراوح ما بين 40 و45 من حاجياتنا الداخلية في الأعلاف ، فضلا عن التخفيف من كلفة الإنتاج"، وفق تقديره.

يذكر أن المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس،جاء ليختتم ماراطون مؤتمرات الإتحادات الجهوية التي انطلقت منذ الإثنين الماضي بولاية زغوان، وذلك من أجل تركيز الهيئة الجديدة للإتحاد الجهوي بصفاقس، الذي ترشح لعضويتها 12 شخصا، وتجديد الهياكل القاعدية والمحلية والجهوية إستعدادا للمؤتمر الوطني الذي سيتم تحديد موعده لاحقا.



