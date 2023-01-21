الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص مساعدات بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة فقيرة

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 33 ث
      
خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة من العائلات المعوزة والفقيرة في 24 ولاية لاسيما في المناطق الريفية والجبلية والأحياء الشعبية التي تعيش حاليا على وقع موجة البرد.
وقال منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لـ(وات) إن الاتحاد انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع تلك المساعدات العينية في إطار برنامجه السنوي لمساعدة العائلات الفقيرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتمثل تلك المساعدات التي يتواصل توزيعها في إطار هذا البرنامج في 300 طن من المواد الغذائية و15 ألف قارورة زيت و300 قطعة ملابس و30 ألف زوج حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4 الاف حشية، وفق ما أفاد به منير الحاجي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260368



En continu...

Toutes les news...
السبت 21 جانفي 2023 | 29 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:34 15:12 12:37 07:29 05:58
Babnet
Babnet11° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-711°-511°-614°-511°-7
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   