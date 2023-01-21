الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص مساعدات بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة فقيرة

خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة من العائلات المعوزة والفقيرة في 24 ولاية لاسيما في المناطق الريفية والجبلية والأحياء الشعبية التي تعيش حاليا على وقع موجة البرد.

وقال منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لـ(وات) إن الاتحاد انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع تلك المساعدات العينية في إطار برنامجه السنوي لمساعدة العائلات الفقيرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتتمثل تلك المساعدات التي يتواصل توزيعها في إطار هذا البرنامج في 300 طن من المواد الغذائية و15 ألف قارورة زيت و300 قطعة ملابس و30 ألف زوج حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4 الاف حشية، وفق ما أفاد به منير الحاجي.



