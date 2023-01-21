وزارة التعليم العالي: الإعلان الاولي لقبول الترشحات لإنجاز مشاريع بحث وتجديد في اطار التعاون التونسي الالماني

افادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن اطلاق الاعلان الاولي لطلب الترشحات لتمويل مشاريع بحث وتجديد تشاركية تجمع هيكل بحث علمي ومؤسسة اقتصادية من كلا البلدين "TUNGER 2+2 projects" بالاشتراك مع الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث العلمي الألمانية.



واضافت الوزارة على موقعها على شبكة الانترنات ان المبادرة تندرج في إطار التعاون التونسي الألماني في مجال البحث والتجديد والرامي الى دفع الشراكة بين هياكل البحث والمحيط الاقتصادي عبر تثمين نتائج البحث العلمي مشيرة الى ان اخر اجل لتقديم الترشحات سيكون يوم 27 مارس 2023.



واوضحت ان المشاريع المؤهلة يجب أن تتضمن على الأقل هيكل بحث ومؤسسة من تونس وهيكل بحث ومؤسسة من ألمانيا مشيرة الى ان الأفضلية سيتم اعطاؤها للمشاريع المنبثقة عن مكونات الأقطاب التكنولوجية.



وبينت انه سيتم بداية من يوم 15 فيفري 2023 نشر الإعلان النهائي لطلب الترشحات بالتوازي بين الجانبين التونسي والألماني.





