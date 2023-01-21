"المهندس 5.0 مفاتيح مواجهة تحدّي التجديد" محور لقاء المهندسين السبت

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 18:06 قراءة: 1 د, 13 ث
      
-نظمت عمادة المهندسين التونسيين صباح، السبت، لقاء تحت عنوان "المهندس 5.0 مفاتيح مواجهة تحدي التجديد" تناولت بالطرح مبادرة جديدة أطلقتها العمادة بهدف خلق جيل جديد من المهندسين التونسيين المبدعين والمستثمرين والباعثين لمشاريع مجددة في مختلف المجالات ومشغلة للكفاءات الهندسية التونسيّة.

وقال عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب القطاع الخاص، أحمد شبشوب، "نسعى من خلال هذه المبادرة الى إخراج المهندس التونسي من المربع التقليدي وهو البحث عن فرصة عمل في القطاعين العمومي او الخاص والجري وراء فرص الانتداب هنا أو هناك أو الهجرة، خاصة في بعض الاختصاصات، التي تعاني ضغطا كبيرا في سوق الشغل المحلية، وتحفيزه لخلق مشروع ما ضمن رؤية وطنية أو جهوية في تناغم مع الخيارات الاقتصادية والتنموية للبلاد". وأضاف " هذا المشروع يصبح بدوره مشغلا لليد العاملة من مختلف المستويات ولا سيما الكفاءات الهندسية".
وأوضح أنّ القانون والتشريعات التونسيّة اليوم تحفز على خلق الشركات في مجالات توفر قيمة مضافة عالية ولها قدرات تشغيلية مهمّة، سيما، في القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، ودور عمادة المهندسين التونسيين هو تقديم كل ما يمكن للمهندس التونسي كي يستثمر في مجال تخصصه ويحدث المشاريع المجددة.
وبين "العمادة تضم في عضويتها الاف المهندسين التونسيين منهم العاملين في شركات عالمية ويتمتعون بخبرات محترمة جدا في مجالاتهم وأيضا مهندسين شبان لهم الكفاءة والطموح والهدف اتاحة فرص الالتقاء والتعاون فيما بينهم لخلق الاستفادة المتبادلة بينهم.
وفي هذا الإطار تعمل العمادة على إنجاز تعداد حول المهندسين التونسيين يساعد على تصنيفهم (الاختصاص، توزيعهم، مشاغلهم ، اهتماماتهم...)، توفير فرص التكوين المستمر لهم وخاصة إيجاد الفضاءات الملائمة والمهيئة والمجهزة للعمل والانتصاب وخلق المشاريع المجددة.

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