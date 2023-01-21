مدنين: حضور نسائي هامّ في فعاليات يوم إعلامي للتعريف ببرنامج "رائدات" ببادرة من بلدية جربة-أجيم

ببادرة من لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الاعاقة والمساواة وتكافؤ الفرص ببلدية جربة-أجيم من ولاية مدنين، انتظم، اليوم السبت، يوم اعلامي للتعريف ببرنامج "رائدات" الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إطار خطة تواصلية تهدف إلى استفادة أكبر عدد من النساء من حاملي الشهائد العلمية او التكوينية ببعث مشاريع من شأنها توفير دخل قار لهن وإدماجهن في الحياة الاقتصادية، وفق رئيسة اللجنة كوثر القطرسي.

وأضافت القطرسي أن هذه المبادرة التي أعدّت لها اللجنة منذ فترة تأتي من أجل أن تأخذ المرأة بمعتمدية جربة-أجيم الزاخرة بالطاقات النسائية الهامة في اختصاصات حرفية متنوعة، نصيبها من هذا البرنامج الوطني الذي بعث لاجل المراة وللحد من البطالة في صفوف النساء، حسب قولها.

ومثّل هذا اليوم الاعلامي، الذي اشرفت عليه المندوبة الجهوية للأسرة بمدنين، فوزية كتار، وعدد من اطارات المندوبية والإطارات المحلية، فرصة تميزت بحضور كبير للنساء اللاتي قدمن من اجل الاستفسار حول شروط الانتفاع بالبرنامج، وطريقة الترشح له، ومناسبة للإجابة على تساؤلات النساء المشاركات، وإيضاح خطوط التمويل المتاحة وهدف البرنامج وانواع المشاريع الممولة وغيرها من المعطيات ذات العلاقة بهذا البرنامج.

وحسب المندوبة الجهوية، فوزية كتار، فان برنامج "رائدات"، الذي جاء بعد تقييم لبرنامج "رائدة"، وسّع خطوط التمويل ومن الاطراف الشريكة معه، وهدفه بلوغ 3 الاف مشروع خلال 5 سنوات باعتمادات جملية تبلغ 50 مليون دينار.

وذكرت أن هذا البرنامج الذي تنخرط المترشحات فيه عبر منصة الكترونية سهلة الولوج مكّن منذ شهر اوت المنقضي الى اليوم من تسجيل اكثر من 360 مشروع جهوي على المنصة، ووافق البنك التونسي للتضامن على تمويل اكثر من 60 مشروعا ويواصل حاليا دراسة مشروعين، فيما يواصل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دراسة مشروعين آخرين





