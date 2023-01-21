وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تنفيذ خطة التدخل في عين دراهم وجميع ولايات الجمهورية لمجابهة موجة البرد

تواصل اليوم السبت، فرق وزارة الشؤون الاجتماعية عملية التدخل الاجتماعي العاجل في عين دراهم لمجابهة موجة الثلج، وذلك في إطار تعزيز تدخلها الدوري ضمن الخطة الموسمية لفائدة العائلات بمناسبة انطلاق موسم البرد والتفاعل مع صعوبات التزود بالمواد الغذائية في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وقد تمّ إلى غاية اليوم توزيع أكثر من 150 مساعدة بعين دراهم (طرود مواد غذائية لكل فرد و 02 أغطية صوفية لكل فرد ) وحوالي 40 مساعدة بطبرقة تتضمن (90 طرد مواد غذائية و180 غطاء صوفي و90 قطعة من حشايا).



يذكر أن الوزارة قد رصدت خلال سنة 2022، اعتمادات قدرها 3 مليون دينار لهذا التدخل ووفرت 300 طن من المواد الغذائية و15000 لتر من الزيت في شكل علب ذات أربعة لترات و 300 ألف قطعة لباس مختلفة و30 ألف حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4000 حشايا، لفائدة حوالي 15 ألف عائلة على مستوى وطني. وتم الانطلاق في توزيع هذه المساعدات خلال شهر ديسمبر 2022 لتستمر خلال الشهر الحالي.

وتفاعلا مع موجة البرد التي تشهدها البلاد، منذ أيام تم رصد 88 طن من المواد الغذائية و4400 لتر زيت و88 ألف قطعة ملابس و8800 حذاء و7700 أغطية صوفية و 2460 حشايا لخمسة ولايات تتميز بشدة البرد وهي جندوبة والقصرين والكاف وسليانة وزغوان ويتم توزيع هذه المساعدات بالتنسيق بين هياكل النهوض الاجتماعي و السلط الجهوية والمحلية حيث تم إلى غاية الان توزيع حوالي 60%من المخزون .

وفي نفس الإطار خصصت 7500مساعدة غذائية ( 80 كغ للمساعدة الواحدة) تم توزيعها بكل من ولاية القيروان وسليانة القصرين وقد تمكنت هياكل النهوض الاجتماعي من إيصالها لجميع مستحقيها في الولايات المعنية.



