الرابطة الاولى - المجموعة الاولى - الجولة 9 - النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 56 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب بعد مباريات الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت:

 
السبت 21 جانفي 2023
المجموعة الاولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي / النادي الرياضي الصفاقسي صفر- 1

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي- الاتحاد الرياضي بتطاوين 1 -1
 
 
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - امل حمام سوسة 2-1


في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - الترجي التونسي صفر- 2

الترتيب

1- النجم الرياضي الساحلي 22 9 7 1 1 19 7
2- الترجي الرياضي التونسي 18 9 5 3 1 13 5
3 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 9 2 5 2 6 7
4 - الملعب التونسي 10 9 2 4 3 10 10
5 - أمل حمّام سوسة 10 9 2 4 3 6 12
6 - النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11
7 - الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 9 1 5 3 6 11
8 - الهلال الرياضي الشابي 7 9 2 1 6 7 12

وتجري غدا مقابلات المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى.


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