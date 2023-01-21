الرابطة الاولى - المجموعة الاولى - الجولة 9 - النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب بعد مباريات الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت:





السبت 21 جانفي 2023

المجموعة الاولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي / النادي الرياضي الصفاقسي صفر- 1



في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي- الاتحاد الرياضي بتطاوين 1 -1





في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - امل حمام سوسة 2-1





في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - الترجي التونسي صفر- 2



الترتيب



1- النجم الرياضي الساحلي 22 9 7 1 1 19 7

2- الترجي الرياضي التونسي 18 9 5 3 1 13 5

3 - النادي الرياضي الصفاقسي 11 9 2 5 2 6 7

4 - الملعب التونسي 10 9 2 4 3 10 10

5 - أمل حمّام سوسة 10 9 2 4 3 6 12

6 - النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11

7 - الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 9 1 5 3 6 11

8 - الهلال الرياضي الشابي 7 9 2 1 6 7 12



وتجري غدا مقابلات المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى.





