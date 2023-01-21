زار وفد صحفي جزائري ولاية توزر على امتداد أيام 18 و19 و20 جانفي الجاري بدعوة من وكالة أسفار منتصبة في الجهة بغاية تعزيز التبادل السياحي بين تونس والجزائر، وترغيب السياح الجزائريين في الوجهة السياحية بولاية توزر من خلال الترويج لهذا المنتوج في الصحافة المحلية الجزائرية.



واختتمت الزيارة بتوقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد الجزائري للصحافيين والإعلاميين ووكالة الاسفار المعنية "وكالة أسفار دقلة النور" تتمثل في منح الصحفيين الجزائريين امتيازات وفرصا لزيارة الجهة والإقامة في النزل.



واعتبر رئيس الاتحاد الجزائري للصحافيين والاعلاميين، مصباح القديري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الزيارة أثمرت اتفاقية سيسعى الاتحاد الى التعريف بها، ودعوة الصحفيين الى زيارة جهة الجريد سواء لإنجاز أعمال صحفية، أو للتمتع بالمنتوج السياحي رفقة أسرهم.

وأوضح أنهم اكتشفوا في زيارات لمختلف المواقع السياحية بالجهة، التي انطلقت من منطقة حزوة الصحراوية ثم الواحات الجبلية والمدن العتيقة بتوزر ونفطة، منتوجا مميزا قادرا على منافسة عدة وجهات سياحية أخرى.



ولاحظ وجود تقارب ثقافي وفي العادات والتقاليد بين مدينة نفطة بالأساس ومنطقة الوادي الجزائرية، معتبرا أنه محمول على عاتقه كصحفي مزيد التعريف بهذه الوجهة السياحية وامكانياتها السياحية والاثرية والثقافية، ودعوة السائح الى زيارتها والتعرف عليها.

وعبّرت، من جهتها، الصحفية بصحيفة "القائد" الجزائرية، حنان الخوجة، عن انبهارها بجمال الطبيعة وتنو

ع مكونات المنتوج السياحي بولاية توزر واصفة إيّاها بـ "جنة الأرض"، مؤكدة أنها اكتشفت لأول مرة منتوجا مميزا ومختلفا عن الوجهات السياحية التقليدية التي تعتمد السياحة الشاطئية والترفيهية باعتبار أن المنتوج الصحراوي يعتمد فقط على "الطبيعة وما حُبيت به من جمال مدهش"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الدعاية ما تزال دون المأمول بالنسبة لهذه الوجهة بالمقارنة مع بلدان تملك منتوجا مماثلا وأخذت حظّها من الترويج الإعلامي، حسب رأيها، باعتبار تفرّد هذا المنتوج وحفاظه على طابعه التقليدي والطبيعي.



